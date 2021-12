La carrera de Anthony Davis parece que no puede desprenderse de uno de sus mayores karmas: las lesiones. En la temporada NBA 2021-22 venía invicto, pero una lesión en la rodilla ya lo sacó de dos juegos consecutivos. ¡Se confirmó la gravedad de la lesión del escudero de LeBron James!

Antes del juego contra Oklahoma City Thunder del viernes 10 de diciembre, la principal novedad en la alineación de los Lakers fue la ausencia de Davis debido a un dolor en una de sus rodillas. Se prendieron las alarmas en el equipo de Los Angeles por el historial de lesiones que tiene Anthony.

Con la incertidumbre de los resultados que se obtuvieran de la resonancia magnética que le realizaron a Anthony Davis, la estrella de la NBA aparecía en estado “cuestionable” para el juego Los Angeles Lakers vs. Orlando Magic. Hay una buena y una mala noticia.

Davis se perderá el segundo juego consecutivo en los Lakers, no estará contra el Magic el domingo 12 de diciembre, pero se confirmó que la gravedad de la lesión de rodilla no es grave, ya que la resonancia magnética mostró que no hay daño estructural.

Se confirmó la gravedad de la lesión de Anthony Davis en Los Angeles Lakers

“Frank Vogel dijo que la ausencia de Anthony Davis fue por precaución, ya que el equipo tiene dos días libres sin juegos antes de su próximo juego y que Davis estaría avanzando día a día después de que un ultrasonido determinara que no había daño estructural en su rodilla”, afirmó Harrison Faigan. En consiguiente, ‘La Ceja’ volvería para el juego Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks del miércoles 15 de diciembre a las 19:30 ET.