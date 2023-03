El camino de dos de los protagonistas más importantes en la historia de la NBA volvió a cruzarse. La influencia de Michael Jordan tocó las puertas de Los Angeles Lakers y como Kobe Bryant fue quien las abrió, Shaquille O’Neal terminó siendo el afectado.

Cuando Kobe llegó a la NBA en la temporada 1996-97 uno de los objetivos era ser el jugador más parecido a Jordan, así que empezó a tener una relación tan cercana con la leyenda de Chicago Bulls que hasta le enviaba mensajes en la madrugada para hablar de baloncesto.

Uno de los aspectos que se destaca de los seis títulos que ganó Michael Jordan en la NBA es que lo hizo sin un hombre grande que fuera súper estrella como Shaquille O’Neal. Kobe Bryant contó con la ventaja de jugar con Shaq, ganó tres campeonatos junto a él en Los Angeles Lakers, pero... ¡Quería el desafío de ganar como MJ lo hizo!

“Michael fue el ejemplo a seguir de Kobe. Nos enteramos después del domingo del Super Bowl que Kobe se había reunido con Jerry Buss. No creo que Kobe le haya dado un ultimátum, creo que eso fue lo que entendió Jerry Buss. Justo antes del receso del Juego de Estrellas, los Lakers anunciaron formalmente que la negociación por la ampliación del contrato de Phil Jackson estaba fuera de la mesa”, sostuvo J.A. Adande, periodista del portal LA Times, en la serie ‘LA Lakers: El legado’.

Shaquille O’Neal salió de Los Angeles Lakers tras ganar tres títulos seguidos en ocho temporadas y la responsabilidad de Michael Jordan para que esto pasara llegó mediante el deseo que tenía Kobe Bryant de ganar un título sin un hombre grande estrella como lo era Shaq y como lo hizo MJ en Chicago Bulls.

“Kobe me dijo a mi: ‘Quiero hacer esto sin alguien dominante, sin el grandote’. No me dijo a mí que fue porque Michael Jordan lo hizo, pero sé que fue por eso”, confesó Gary Vitti, exentrenador atlético del equipo de Los Ángeles, en la serie ‘LA Lakers: El legado’.