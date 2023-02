Como si Los Angeles Lakers no estuviera sufriendo en la temporada 2022-23, llegó una noticia que puso en la cuerda floja las aspiraciones de lograr la clasificación a los Playoffs: LeBron James se lesionó en el NBA All-Star Game 2023. ¡‘El Rey’ rompió el silencio al respecto!

El ‘Equipo LeBron’ enfrentaba al ‘Equipo Giannis Antetokounmpo’ con un invicto de cinco victorias y cero derrotas siempre que James fue el capitán. La racha ganadora en el Juego de Estrellas se acabó para Bron al perder 175 a 184 puntos y eso no fue lo más grave. La figura de los Lakers no pudo acabar el partido.

La transmisión oficial del NBA All-Star Game 2023 volvió de la pausa de medio tiempo y comunicó las malas noticias para Los Angeles Lakers: LeBron James no regresaría al juego por una lesión en la mano derecha. ¿Qué pasó, qué pasó? Fue la preocupación de la Nación Laker.

Los Lakers ocupan la posición 13 de 15 en la Conferencia Oeste, no entrarían ni al Play-In, pero a tan solo dos juegos del décimo lugar, es más que necesario tener sano a LeBron para los 23 partidos restantes de la temporada 2022-23. La NBA ya confirmó la lesión que tuvo James y solo faltaba por escuchar al ‘Rey’.

A pesar que la NBA confirmó que LeBron James sufrió una contusión en la mano derecha tras golpearse el dedo meñique con un aro del NBA All-Star Game 2023, la estrella de Los Angeles Lakers rompió el silencio sobre su lesión y trajo esperanza para luchar por la clasificación a los Playoffs.

“El entrenador Malone es un entrenador de mentalidad defensiva y le dije que tendría una parada esta noche. Traté de obtener un pequeño bloqueo de persecución y me atrapé el dedo en el borde (del aro), pero estaré bien. No es mucho de qué preocuparse. Por razones de precaución, simplemente me tomé el resto de la noche libre”, reveló LeBron James en conferencia de prensa sobre su lesión.