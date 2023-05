El nivel de Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2022-23 pasó de tenerlos como uno de los peores equipos de toda la liga a ser considerados como una franquicia que puede pelear por el título en 2023. Russell Westbrook y Patrick Beverley son conscientes de esto y no dudaron en hacer un pedido público en el caso que LeBron James y compañía logren ser campeones.

Mientras que Westbrook y Beverley estuvieron en los Lakers, el equipo de Los Ángeles tuvo una marca de 25 victorias y 31 derrotas que lo ubicó en la posición 13 de la Conferencia Oeste. Aun así, tanto Russ como Pat Bev quieren un anillo de campeón si LeBron lidera la franquicia hasta ganar las Finales NBA 2023.

“Russell Westbrook entra. ‘¡Hola Russie!’, le dije a Russie. ‘Sí, te gané en el gimnasio hoy. Sí, te gané en el gimnasio hoy, Russie. Tú eres la razón por la que estoy aquí. Me publicaste la primera jugada, obtuviste un y 1 (doble más falta), no lo olvidaste. Russie dice: ‘Oye, Pat, si los Lakers ganan, quiero mi anillo’. No voy a mentir, Russ, muchacho, vamos a vestirnos con traje y botas. ¡Voy a estar allí esperando ese anillo!”, confesó Patrick Beverley en su podcast.

Lakers le responde a Westbrook por querer un anillo de campeón si ganan el título

En medio de la serie de semifinales contra Golden State Warriors, Chris Haynes, periodista del canal TNT, reveló cuál fue la respuesta de Los Angeles Lakers ante la petición de Russell Westbrook y Patrick Beverley sobre querer un anillo de campeón si ganan la NBA 2023. Ahora, a prenderle velas a LeBron James, Anthony Davis y compañía.

“Si los Lakers pueden ganar todo, ganar el campeonato, me dijo una fuente de alta posición en la organización, que ellos extenderían un anillo de campeonato a todos los jugadores que estuvieron en la lista en cualquier momento durante esta temporada. Esto significa que, si Lakers lo gana todo, Russell Westbrook, Patrick Beverley y otros, recibirán un anillo de campeón", dijo Haynes en el programa Inside (Adentro) de la NBA en TNT.