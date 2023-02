La historia de la NBA tiene una cita imperdible con LeBron James y cuando ya se habla de los miles dólares que costará ver cuando ‘El Rey’ se convierta en el máximo anotador de la historia, la estrella de Los Angeles Lakers envió una advertencia sobre el récord que conseguirá. ¿Le respondió a Kareem Abdul-Jabbar?

Según las palabras de LeBron, no tiene relación con Abdul-Jabbar luego que la leyenda de los Lakers lo acabará el 3 de abril de 2022 al afirmar que ·está parado en ambos lados de la cerca casi, ¿sabes? Me resulta difícil aceptar eso cuando se ha comprometido con una visión diferente de todo. Es difícil averiguar dónde está”.

El presente parece ser diferente y se sienten vientos de reconciliación. En la previa a la victoria de Los Angeles Lakers vs. New York Knicks por 129 a 123 puntos del 31 de enero de 2023, el periodista Don Lemon dijo en público lo que le escribió Kareem Abdul-Jabbar sobre el hecho que LeBron James le quite el récord como el máximo anotador en la historia de la NBA.

“He estado llevando la antorcha como poseedor del récord durante 38 años. Estoy emocionado y aliviado de pasársela al próximo destinatario digno. LeBron se la ganó y espero que la lleve incluso más tiempo que yo”, sostvo Abdul-Jabbar. ¿Y qué tiene que James? Bolavip te lo cuenta.

La advertencia de LeBron sobre el récord de ser el máximo anotador de la NBA

LeBron James se despachó con un triple doble de 28 puntos, 10 rebotes y 11 asistencia en el juego Los Angeles Lakers vs. New York Knicks del 31 de enero de 2023, logró una marca sin precedentes que lo pone por encima de Michael Jordan y, en conferencia de prensa, envío una advertencia sobre el récord que le quitará a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador en la historia de la NBA.