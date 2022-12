Estuvieron a punto de ganarle al mejor equipo de lo que va de la temporada NBA 2022-23, pero al final de cuentas se quedaron cortos. Los Angeles Lakers perdió en tiempo extra contra Boston Celtics por 118 a 122 puntos, Paul Pierce se burló y LeBron James salió hablar sobre la dura caída.

Mientras que los Celtics llevan 22 victorias y siete derrotas que los tiene como el mejor equipo en lo que va de la temporada 2022-23 hasta la jornada de la NBA del 14 de diciembre, Lakers tiene marca por debajo de .500 (más derrotas que victorias). Así y todo, el equipo liderado por LeBron estuvo a punto de derrotar a Boston.

En un juego en el que LeBron James y Anthony Davis anotaron 33 y 37 puntos, respectivamente, Los Angeles Lakers pasaron de remontar una diferencia de 20 unidades a tener una ventaja de 13 puntos en el último cuarto. ‘El Rey’ y compañía casi ganan y esto no le gustó nada.

Cuando el reloj del tiempo extra llegó a cero y se concretó la victoria de Boston Celtics, Paul Pierce no dudó en revivir una rivalidad contra LeBron James y se burló con un video que superó las 670.000 reproducciones en Twitter. “¡Así es el juego!”, sentenció el campeón de la NBA en 2008.

A pesar que no le respondió a Paul Pierce, LeBron James sí fue contundente cuando un periodista le habló sobre “casi ganar” en el juego que terminó perdiendo Los Angeles Lakers contra Boston Celtics. Hubo reconocimiento al esfuerzo del equipo, pero también llegó una dura autocrítica.

“Nos dimos la oportunidad de ganar. No lo cerramos. Pero me encantó nuestro esfuerzo. Me encantó nuestra tenacidad en la segunda mitad y nos pusimos en posición de ganar un juego de pelota jugando contra un gran equipo (…) Nada. Perdimos. Estás hablando con el tipo equivocado hablando de ‘casi ganar’. No. Perdimos”, dijo LeBron James en conferencia de prensa.