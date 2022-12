Un cuatro veces campeón de la NBA e integrante del equipo más dominante en la era moderna del mejor baloncesto del mundo dictó sentencia en el debate del GOAT. Draymond Green eligió a LeBron James como el mejor de la historia, pero Shaquille O’Neal le salió al paso y le respondió a la elección de una de las estrellas de Golden State Warriors.

¿Quién tiene la razón? La elección de Green tuvo como premisa que Michael Jordan no le ganó, ni se enfrentó cada año con el mejor equipo de la historia según Draymond. Aquellos Warriors desde 2015, que llegaron a tener a Kevin Durant de 2016 a 2019, sufrieron una derrota histórica contra Cleveland Cavaliers de LeBron y compañía en las Finales de la NBA 2016.

Mientras que Draymond Green escogió a LeBron James, quien ganó cuatro títulos y el mismo número de premios MVP tanto en temporada regular como en Finales hasta el 2022, Shaquille O’Neal eligió a dos leyendas como sus candidatos al GOAT de la NBA.

La primera leyenda de la NBA que escogió O’Neal para responderle a Green jugó por once temporadas, ganó un título con Philadelphia 76ers, fue once veces All-Star y es miembro del Salón de la Fama de Básquetbol Naismith Memorial desde 1993. ¿Y quién fue el otro candidato? Bolavip te lo cuenta.

O’Neal le responde a Green por decir que LeBron es el GOAT de la NBA

“Me gusta Draymond, esa es su opinión. Me gusta la gente cuando tiene opiniones en este mundo. Sabes, el problema que tenemos es cuando cierta persona tiene una opinión y no te gusta. No voy a ir en contra. Esa es su opinión. Mi chico es el Dr. J (Julius Erving) slash Mike (Michael Jordan). Ese es mi chico”, sostuvo Shaquille O’Neal en ‘El Gran Podcast con Shaq’.