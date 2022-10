Otro partido que pasa, otra crítica para Russell Westbrook. La temporada 2022-23 de la National Basketball Association (NBA) es, hasta el momento, un reflejo de lo que fue la última campaña de Los Angeles Lakers.

¿Qué significa esto? Pasajes buenos, muy momentáneos, pero principalmente una ofensiva muy estancada, un LeBron James jugando solo, y un Westbrook que no encuentra su tiro. En el juego con Portland Trail Blazers, tomó una cuestionable decisión sobre el final del encuentro.

Faltando alrededor de 30 segundos, con la pelota en su posesión y la ventaja, Russ decidió tomar un tiro de media distancia para hacer un “2x1”. Esto es lanzar antes de que falten 24 segundos (duración máxima de una posesión) para asegurarse de volver a tener el balón sobre el final.

Su tiro fue malo y luego perdieron el partido. La crítica fue por el hecho de que no hacía falta hacer el 2x1, ya que la ventaja era suya, no había necesidad de darle rápido el balón a Portland. En el video se ve la reacción de James y Anthony Davis, y luego del juego le consultaron a LBJ si apoyaba esa decisión o hubiese preferido desgastar el reloj.

LeBron sobre Westbrook

“No lo sé. Siento que en esta entrevista están intentando hacerme una trampa para que diga algo. Noto que ustedes están en la categoría Russell Westbrook en este momento. Detesto perder. Especialmente cómo se dio este juego, pero hay que darle crédito a Portland. Ustedes quieren hablar de Russ, pero no estoy aquí para hacer eso. No lo haré, lo he dicho muchas veces, yo no soy así”, expresó.