En uno de los campeonatos más especiales que hubo en la historia de la National Basketball Association (NBA), la temporada 2019-2020, Los Angeles Lakers, liderados por LeBron James, se coronaron campeones en la burbuja de Orlando, un título que no vale nada para Patrick Beverley.

Producto de la pandemia del Coronavirus, y en condiciones extremadamente cuidadosas, el parque Disney World, en el Estado de Florida, recibió la definición de aquel certamen, donde la franquicia oro y púrpura consiguió el 17° campeonato de su historia, superando a Miami Heat.

Precisamente por ese concepto es que Beverley, jugador de Minnesota Timberwolves, entró en una discusión con su ex compañero J.J. Redick, en la cadena ESPN, donde finalmente le puso un asterisco al título NBA de los Lakers en 2020, afirmando que fue un "campeonato de burbuja".

Beverley ahora se metió con LeBron y el título de Lakers en la burbuja



Mientras el hoy analista recordaba el logro de los laguneros indicando que "tenían un tesoro de jugadores jóvenes y activos, los pusieron a todos sobre la mesa para conseguir a Anthony Davis y ganaron un título", el base lo interrumpio para decir "fue un título en una burbuja".

"Si quieres entrar en este ejercicio, podemos hacerlo año por año, puedo poner un asterisco en muchos títulos. ¿Miento?", le replica Redick, a lo que Beverley contraataca "ya el año pasado", por el campeonato de Milwaukee Bucks, y cuando el analista le insiste en que "hubo muchas lesiones. Los Suns probablemente no habrían llegado a las Finales si Kawhi no se hubiera lesionado", el jugador de Timberwolves respondió "¡No había fanáticos!".

Luego de eso, el ex jugador le replica que "Milwaukee podría no haber vencido a Brooklyn... y en 2019, ¿ganaban los Raptors si Kevin Durant no se lesiona el tendón de Aquiles?", a lo que Pat terminó sosteniendo que "¿Pero qué pasa con los fanáticos? Son algunos de los mejores fans del mundo. ¿Tú crees que Milwaukee le hubiera ganado a Boston en la burbuja?".