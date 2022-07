LeBron James presentó un nuevo episodio de su programa The Shop y allí explicó su obsesión con ganar, también dejando una crítica que puede ser dirigida a Russell Westbrook o Los Angeles Lakers.

Pasa el tiempo, se acerca una nueva temporada de la National Basketball Association (NBA), y lo único que perdura en Los Angeles Lakers es la incertidumbre a futuro. Esta vez, el que dejó un mensaje muy misterioso fue LeBron James en su programa.

Luego de una campaña pésima para la franquicia, donde ni siquiera alcanzaron los Playoffs, el equipo despidió a Frank Vogel y contrato a Darvin Ham como nuevo entrenador. El próximo paso, además de algunas firmas menores, era buscar un reemplazo para Russell Westbrook, que no funcionó junto a James y Anthony Davis.

Parecían haberlo encontrado en Kyrie Irving, pero ese acuerdo con Brooklyn Nets todavía no se ha llevado a cabo. Con muchos reportes indicando que el propio James dio el visto bueno para que se realice el intercambio, la frase que dejó en su programa The Shop, lo único que hace es dejar más dudas.

LeBron James y su obsesión con ganar

"¿Te gusta esa presión, de ganar o fracasar?", le preguntaron a LeBron en el episodio de The Shop, en HBO. "Sí, estoy obsesionado con eso. Con ganar o fracasar. Lo que me hace pasar noches sin dormir es cuando no tienes a todos sintiendo lo mismo en tu propio club", lanzó.

Esto puede que haga referencia Westbrook como jugador, o a la gerencia, quedó de manera ambigua. "Hay momentos en lo que desearía ser un jugador de tenis o de golf en donde es literalmente mirarse en el espejo y decir, 'sos vos, contra vos'", expresó.