¿Es normal porque era el primer partido de pretemporada? Los Angeles Lakers saltó a la duela del estadio Crypto.com Arena para estrenarse en los juegos de preparación de cara a la temporada NBA 2022-23 y, a pesar que el rival era uno lo peores equipos de la liga, a LeBron James y compañía no les fue nada bien.

Sacramento Kings lleva 15 años sin clasificar a los NBA Playoffs hasta el inicio de la temporada 2022-23 y en la campaña 2021-22 terminaron en la posición 12 con 30 victorias y 52 derrotas en la Conferencia Oeste. A pesar de esto, los Lakers no pudieron vencerlos y LeBron solo se reportó con cuatro puntos.

Mientras que Anthony Davis fue la buena noticia para Los Angeles Lakers al registrar un doble – doble de 11 puntos y el mismo número de rebotes en la derrota por 105 a 75 contra los Kings, LeBron James no anotó ningún tiro de campo en los siete intentos que realizó.

Era más que lógico que LeBron no iba jugar todo el primer partido de la pretemporada NBA 2022-23, pero no por eso dejó de sorprender los cuatro puntos, un rebote, dos asistencias y el cero por ciento de efectividad que tuvo tanto en tiros de campo y como en triples durante los 15 minutos que jugó en Lakers vs. Sacramento Kings. ¡‘El Rey’ lo explicó todo!

LeBron explicó por qué jugó tan mal en el primer juego de pretemporada con los Lakers

“Para mí se trata de entrar en ritmo y obtener mi condición (…) Falle tres bandejas, un par de triples, pero ya me he quedado en cero antes, aunque he jugado más tiempo. He empezado juegos 0 de 9 (en tiros de campo), pero terminó jugando 35 o 40 minutos y tengo la oportunidad de encontrar mi ritmo. Hoy (3 de octubre) tuve 15 minutos. Entonces… Eso es lo último que pasa por mi mente”, le explicó LeBron James al canal Spectrum SportsNet sobre por qué jugó tan mal en el primer juego de pretemporada NBA 2022-23 de Los Angeles Lakers.