LeBron James parece ser el caso más cercano en la vida real a la historia de la película Benjamin Button con Brad Pitt. El hombre en lugar de envejecer parece hacerse más joven con un rendimiento descomunal con Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2021-22. Sin embargo…

Tras 19 temporadas al más alto nivel, el retiro empieza a tocar la puerta del legado de LeBron James y ‘El Rey’, sin ningún problema, habló sobre cuándo llegará el momento de retirarse. En los Lakers se empiezan a preocupar.

La victoria de Los Angeles Lakers sobre Houston Rockets por 132 a 123 puntos del 28 de diciembre tuvo a un LeBron más vigente que nunca con un triple doble de 32 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para completar unos números sensacionales en los últimos juegos del equipo californiano.

A pesar que LeBron James promedia por juego 34.4 puntos, 10 asistencias, 6.4 rebotes y un 58.2% en tiros de campo en los últimos cinco juegos de los Lakers, las lesiones y el paso del tiempo han hecho que ‘El Rey’ se pierde una cantidad significativa de juegos en las últimas 4 temporadas. ¿Se acerca el retiro?

Se prenden las alarmas en Lakers: LeBron James habló de su retiro

“Sé que estoy al otro lado de la colina, en comparación con la colina en la que estaba antes. Yo sé eso. Pero, quiero decir, lo he pensado en lo que estoy haciendo. Yo, sigo jugando a un nivel tan alto, aunque no le he dado demasiado. Pero estoy en el año 19 y no voy a hacer otros 19. Así que definitivamente no estoy en la mitad de mi carrera. Estoy al otro lado de la colina. Entonces, veremos a dónde me llevan los juegos. Veremos a dónde me lleva mi cuerpo y mi mente”, afirmó LeBron James sobre su retiro de la NBA.

LeBron James reveló cuándo se retirará de la NBA

“Mientras mi mente se mantenga fresca y mi cuerpo se quede con eso, puedo jugar el juego. Pero, al final, te lo dirán. Tu cuerpo te lo dirá. Tu mente te lo dirá. He invertido muchas horas y marcado suficientes relojes donde, cuando llegue ese momento. Estaré bien con eso”, concluyó LeBron James.