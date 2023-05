¡Esta serie de los NBA Playoffs 2023 está que arde! El árbitro no había dado la orden para el salto al centro del Juego 5 Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers y la polémica ya había llegado al encuentro. Steve Kerr hizo una acusación contra el equipo liderado por LeBron James y 'El Rey' no dudó en responderle.

Una de las mayores polémicas en el duelo entre Warriors y Lakers han sido la cantidad de veces que los árbitros hacen sonar los silbatos para que un jugador del equipo de Los Ángeles vaya a la línea de tiros libres. Solo en el Juego 4 tuvieron 20 intentos de tiro libres. Kerr habló al respecto.

El entrenador de Golden State Warriors se cansó de las simulaciones de los jugadores de Las Angeles Lakers y en conferencia de prensa no solo los acusó de manera indirecta, también le propuso a la NBA un cambio de reglas. ¿El resultado? A LeBron James y compañía les cobraron menos faltas en el Juego 5.

Los Warriors le ganaron a Lakers por 121 a 106 puntos en un partido en el que tanto Golden State como el equipo de Los Ángeles fueron 15 veces a la línea de tiros libres tras las polémicas palabras de Steve Kerr. Así que, LeBron no se quedó callado y en conferencia de prensa le respondió al entrenador de Stephen Curry y compañía en vísperas al Juego 6 del próximo viernes 12 de mayo a las 22:00 ET.

LeBron le responde a Kerr por acusar a Lakers de simular vs. Warriors en Playoffs

“Solo sé que nuestro cuerpo de entrenadores y nuestros jugadores no trabajamos en simular, no hace ni siquiera parte de nuestro juego. Nuestro juego es atacar la pintura. No nos importa el contacto físico. En realidad, nos gusta el contacto, no le tememos. No somos un equipo que sale buscando oportunidades para simular. En realidad, nunca ha sido en algún equipo en el que haya jugado en mis 20 años que sea un equipo que simula. Es lo que es, ellos (Golden State Warriors) tienen el derecho a decir lo que quieran. El juego siempre se gana entre las 4 líneas, tenemos que ser mejores el viernes. Seguro que sí", dijo LeBron James en la conferencia de prensa tras la derrota de Los Angeles Lakers en el Juego 5 de los NBA Playoffs 2023.