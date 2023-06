Era un viejo anhelo de LeBron James y cada vez más daba una nueva pista sobre la intención de ir a Los Angeles Lakers, pero… La operación Damian Lillard al equipo californiano, por ahora, recibió un duro golpe con unas palabras del base estrella de la NBA.

Lillard le confesó al portal Yahoo Sports (Deportes) en 2021 que se reuinó en la casa de LeBron antes de iniciar la temporada 2021-22 y hablaron junto a Anthony Davis de la posibilidad que jugaran juntos en los Lakers. Al final no se dio el intercambio y Dame continuó en Portland Trail Blazers sin lograr el objetivo de ganar un título de la NBA.

Luego de qué los Blazers no clasificaran a los NBA Playoffs 2023, Damian Lillard encendió los rumores de una posible llegada a Los Angeles Lakers con la letra de una canción en la que hablaba de cambiar la lealtad a un equipo por un anillo de campeón. Hasta el mismo LeBron James se hubiera podido ilusionar, pero llegaron las palabras que no quería escuchar.

Lillard estuvo en el podcast The Last Stand (La Última Batalla), del portal Show Time, y no paró de soltar bombas. Dio a a Miami Heat y Brooklyn Nets como potenciales destinos si se da un intercambio en la NBA, le pegó a los Lakers por el trato a Russell Westbrook y dijo las palabras que no le gustarán al mismísimo LeBron.

Las palabras de Lillard que acaban con la posibilidad de ir a Lakers

Luego de criticar al equipo de Los Ángeles al decir que “cuando Russ fue a los Lakers, todos decían: ‘¡Los Lakers!’. Sabes a lo que me refiero. Luego hicieron que Russ saliera de la banca como si no fuera un miembro del Salón de la Fama. Y trata de ponerle una batería en la espalda como: ‘Hombre, si sales de la banca, eso sería como’. Hombre, ese es Russell Westbrook”, Damian Lillard dijo en el podcast The Last Stand (La Última Batalla) que “también me preguntaron si pensaba que usaría una camiseta de los Trail Blazers en octubre, dije que sí”. ¡Duro golpe para LeBron James!