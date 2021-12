El ex pivot y analista de TV, tricampeón con los laguneros, lanzó duros comentarios contra el momento de los Lakers y les comparó con Stephen Curry y los Golden State Warriors.

No es un misterio para nadie que Los Angeles Lakers están teniendo una pésima campaña en la temporada 2021-2022 de National Basketball Association (NBA), de hecho es la peor para un equipo donde juega el astro LeBron James, algo que no le cae bien a una leyenda del equipo como Shaquille O'Neal.

Según datos entregados por la cadena ESPN, es apenas la tercera ocasión en la carrera del Rey donde un cuadro suyo tiene marca del 50 por ciento o peor luego de 26 partidos en la liga, algo que ya vivió con Cleveland Cavaliers en los torneos de 2003-04 y 2007-08.

Una situación que ha terminado por colmar la paciencia de O'Neal, que en su programa The Big Podcast With Shaq, aseguró que tan mal es lo que juegan LeBron y los Lakers que prometió no volver a ir a ver un partido del equipo en Staples Center, además de comparar su actualidad con la de Golden State Warriors, líderes de la Conferencia Oeste en NBA, y su máxima figura, Stephen Curry.

La dura crítica de Shaquille O'Neal a LeBron y los Lakers



"No voy a volver (al Staples Center). ¿Quién quiere ir a ver jugar a esa gente?", partió señalando Shaq, para luego agregar que "no celebro el séptimo lugar en absoluto", y luego advertir que "celebro a Steph Curry. Eso es lo que celebro. Puedo ir a Golden State y verlo jugar".

Por si les hacen ruidos los comentarios contra LeBron, les recordamos que O'Neal ganó un tricampeonato con los Lakers entre 2000 y 2002, además de un campeonato con Miami Heat en 2006; también fue tres veces MVP de las Finales, una vez Jugador Más Valioso de temporada regular NBA y 15 veces elegido para el Juego de las Estrellas.