La acción de la temporada regular de la National Basketball Association (NBA) 2022-23 tiene al mundo del baloncesto pendiente. Mientras tanto, Bolavip trae el resumen de las noticias más importantes de la liga. El mensaje de LeBron James a Los Angeles Lakers, los interesados en Kevin Durant y más.

Con la llegada de Kyrie Irving a Dallas Mavericks, la atención de los Lakers tuvo que cambiar rápidamente a otros horizontes para intentar mejorar la plantilla y así ayudar a LeBron y compañía. Por eso, aquí están los “Plan B” del equipo.

Luego de que se confirmara la gravedad de la lesión de Stephen Curry, que se perderá un par de semanas, Golden State Warriors recibió otra devastadora noticia. Uno de sus jóvenes jugadores se perderá el resto de la temporada.

Noticias NBA: El mensaje de LeBron a Lakers

El golpe bajo que fue no conseguir a Kyrie en un intercambio no parece haber caído bien en El Rey. Este lunes el alero realizó una entrevista con ESPN y allí expresó cómo se siente tras no conseguir al exjugador de Brooklyn Nets.

Noticias NBA: Los interesados en Durant

Con la ida de Irving de Brooklyn, el futuro de Kevin Durant es más incierto que nunca y por eso ya hay varias franquicias interesadas en conseguir a la superestrella, en caso de que los Nets lo pongan a disposición para un posible intercambio.