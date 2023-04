En medio de la acción de los Playoffs 2023, dos protagonistas de la fiesta grande de la NBA hicieron parte de un rumor que revolucionaria toda la liga. Los Angeles Lakers estaría observando una estrella para reforzar al equipo de LeBron James y compañía.

No sería nada fácil su llegada, pero... Antes que Atlanta Hawks diera la sorpresa, le ganará a Miami Heat en el Torneo Play-In y clasificara a los NBA Playoffs 2023 para enfrentar a Boston Celtics, Kevin O'Connor, del portal The Ringer, publicó la bomba sobre la figura del equipo.

Según O'Connor, en los Hawks se puso el semáforo en verde para hacer un intercambio en vísperas de salir de la figura del equipo, que tiene contrato hasta el final de la temporada 2026-27 si decide hacer uso de la opción jugador para esa campaña por más de $48.9 millones de dólares. Los Angeles Lakers lo tendría en su radar.

Y ya ve los juegos de LeBron James y compañía. Mientras que los Lakers le ganaban a Memphis Grizzlies el primer juego de la serie por la primera ronda de los NBA Playoffs 2023, Trae Young se rindió al nivel de un jugador del equipo de Los Ángeles con un mensaje en Twitter: “Austin Reaves conseguirá ese bolso (de dinero) este verano. ¡Mi chico cocinando!”.

La estrella que Lakers observa para reforzar el equipo de LeBron y compañía

Antes queTrae Youngllegara a la NBA en 2018, LeBron James no dudó en darle la bendición al decir que “probablemente he visto a Trae Young jugar antes de que tú lo hayas visto jugar. He visto a Trae Young jugar a la pelota desde que estaba en octavo grado. Ha sido parte de mi campamento en los últimos años antes de que se fuera a Oklahoma, así que yo sé de qué se trata y lo que está haciendo en este momento es muy especial. Es un jugador muy especial. Puede agregar mucho a cualquier equipo si decide salir y elegirlo en el draft”.

Ahora, el rumor sobre el supuesto interés de Los Angeles Lakers en Young. “Salieron y consiguieron piezas intercambiables. “Salieron y consiguieron piezas intercambiables. Si los Hawks no hacen un movimiento en el verano, los Lakers serían una posibilidad la próxima temporada. Tomaría mucho y las cosas tendrían que alinearse bien para eso. Tampoco creo que todos los muchachos que firman con Klutch vayan a los Lakers, obviamente ese no es el caso. Pero este es uno que han estado observando”, le dijo un ejecutivo anónimo de la NBA a Sean Deveney, del portal Heavy.