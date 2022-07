No es una exageración. Los Angeles Lakers está a punto de empezar una de las temporadas con mayor presión en el último tiempo de la NBA. Viene de no clasificar a los Playoffs 2022 y LeBron James no ha renovado su contrato que termina al final de la campaña 2022-23.

¿Se irá de los Lakers? La imagen que dejó LeBron en la temporada NBA 2021-22 no fue positiva. A pesar que promedió 30.3 puntos por juego y estuvo a dos juegos de competir por el título de anotación, a James se le vio reprochar ante los fallos de sus compañeros y en varias ocasiones no regresó a la defensiva.

Incluso, los aficionados de Los Angeles Lakers hasta abuchearon a LeBron James tras perder un balón en el juego contra New Orleans Pelicans del 27 de febrero de 2022. Mientras la relación entre ‘El Rey’ y la hinchada del equipo californiano empieza a desgastarse, Golden State Warriors aparece en el horizonte.

LeBron confesó que le gustaría jugar con Stephen Curry en la NBA y luego mencionó a los Warriors como uno de los dos equipos, el otro fue Miami Heat, en lo que quería jugar y seguían con vida en los Playoffs 2022. Nada es imposible en el mejor baloncesto del mundo y más si Draymond Green está siendo uno de los jugadores más cercanos a James.

Lo que tiene que pasar para que LeBron se vaya de Lakers al final de la NBA 2022-23

La continuidad de Russell Westbrook en Los Angeles Lakers para la temporada NBA 2022-23 está cerca de confirmarse, pero esto no sería una buena noticia si el equipo californiano quiere la continuidad de LeBron James según Jovan Buha, del portal The Athletic.

“Voy a decir que no, pero creo que realmente depende de Russ y de la temporada que tengan. Creo que, si se mantienen firmes y básicamente despejan (arruinan) la temporada, podría verlo potencialmente irse la próxima temporada baja, pero mi expectativa es que van a cambiar a Russ en algún momento”, dijo Jovan Buha sobre la posibilidad que LeBron James juegue su última temporada con Los Angeles Lakers en la NBA 2022-23.