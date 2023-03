Fue el mejor partido de Golden State Warriors en la temporada NBA 2022-23. Uno de los mejores equipos de toda la liga como lo es Philadelphia 76ers visitó el estadio Chase Center y tras otra gran actuación de su estrella, se dieron unas conversaciones secretas con Stephen Curry y Steve Kerr.

Los Warriors se afianzan en las posiciones del uno al seis que dan la clasificación directa a los Playoffs tras vencer a los 76ers por 120 a 112 puntos el 24 de marzo de 2023. La gran figura del partido fue uno de los máximos candidatos a ganar el premio MVP de la NBA 2023 al registrar 46 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias y 19 de 22 tiros libres acertados: la máyor cantidad que un jugador le anota a Golden State en la temporada 2022-23.

No es la primera vez que Steve Kerr lo elogia. El entrenador de Golden State Warriors dijo en noviembre de 2022 que “jugar contra Joel Embiid es como viajar en una máquina del tiempo. Es como jugar contra Patrick Ewing, Shaq y Hakeem Olajuwon. Es un juego de poste bajo”. Stephen Curry tampoco se quedó atrás a la hora de reconocer el nivel de la estrella de Philadelphia 76ers.

Embiid tiene contrato con 76ers hasta el final de la temporada NBA 2026-27 si decide hacer uso de la opción jugador por más de US$58.1 millones. El futuro de Joel parece estar por varios años más en Philadelphia, pero la afición de los Warriors no le cae nada mal la idea de verlo con el uniforme del equipo liderado por Curry.

¿Lo está reclutando? Curry tiene conversaciones con una estrella de 76ers

Al terminó del juego entre Golden State Warriors y Philadelphia 76ers del 24 de marzo de 2023, Joel Embiid tuvo una conversación con Steve Kerr en la que se taparon varias veces la boca para que las camaras no vieran de lo que estaban hablando. La charla con Stephen Curry no fue con tanto secreto, pero la estrella de la NBA al final sí le dijo algo al oido al 'Chef' que no se alcanzó a percibir en la TV. ¿Lo están reclutando para los Dubs? El tiempo lo dirá...