Los jugadores de Los Angeles Lakers cargarán sobre sus espaldas la presión de no haber clasificado a los Playoffs 2022 y para aliviar un poco lo que tendrán que vivir en la temporada 2022-23 llegó uno de los jugadores más polémicos de la NBA: Patrick Beverley. ¡Ya tiene un mensaje para LeBron James!

Sin margen para ir por una estrella debido a los salarios de Russell Westbrook, Anthony Davis y LeBron James, suman más de US$128 millones de dólares, el refuerzo más estelar de los Lakers fue Beverley. La intensidad y presión defensiva estará garantizada.

Desde el primer momento que pisó las instalaciones de Los Angeles Lakers demostró personalidad al enviarle un mensaje a LeBron y Davis por no haber jugado los Playoffs 2022. Luego, el misterio de cómo se la llevaría Patrick Beverley con Russell Westbrook se resolvió con un choque de manos, un abrazo y varios elogios de por medio.

La temporada 2021-22 fue tan mala para los Lakers que hasta el mismísimo LeBron James fue silbado por la afición del equipo de Los Angeles y, frente a la impotencia que no salieran las cosas en ataque, ‘El Rey’ no retrocedió para defender junto a sus compañeros en varios juegos. Esto con Patrick Beverley no pasaría según una especialista de la NBA.

Lo que Beverley está dispuesto hacer si LeBron comete un error con Lakers en la NBA 2022-23

“A los Lakers les ha faltado ese tipo de voz en ese tipo de presencia en el vestuario desde que se fue Jared Dudley (…) Él (Patrick Beverley) dijo que LeBron James necesita a alguien que le diga qué está pasando cuando él se equivoca en una rotación defensiva: ‘Yo seré ese sujeto’”, afirmó Ramona Shelburne, de ESPN, sobre lo que el refuerzo estelar del equipo de Los Angeles está dispuesto hacer si ‘El Rey’ comete un error en la temporada NBA 2022-23.