La ley de la vida, por ahora, no se cumplió. La salida de Patrick Beverley de Los Angeles Lakers fue una de las noticias que más controversia generó en el mundo de la NBA, ya que el excompañero de LeBron James no se guardó nada a la hora de decir que el deseo era eliminar a su exequipo de los Playoffs 2023. Esta historia aún no tiene final.

Beverley dejó a los Lakers luego de promediar por juego 6.4 puntos, 3.1 rebotes y 2.6 asistencias en 45 partidos de la temporada NBA 2022-23. Tal era la energía de Pat Bev en el equipo de Los Ángeles que en una encuesta realizada por Bolavip hubo un empate técnico con más de 5.100 votos cuando se preguntó si fue una decisión correcta que el base saliera de la franquicia que lidera LeBron.

Al principio no hubo resentimientos, pero... Patrick Beverley publicó un mensaje de agradecimiento a todos Los Angeles Lakers a pesar de que lo intercambiaron a uno de los peores equipos de la NBA 2023: Orlando Magic. Sin embargo, una vez que Pat Bev logró llegar a Chicago Bulls, su discurso cambió.

“Eliminarlos de los Playoffs”, respondió Beverley cuando en su podcast le preguntaron qué pensaba de los dos partidos que tenía Bulls contra Lakers en la recta final de la temporada NBA 2022-23. Patrick no pudo cumplir su objetivo y mientras que el equipo de Los Ángeles celebra la clasificación a Playoffs, el base y la franquicia de Chicago estuvieron a punto que la ley de la vida los castigara.

Lo que le pasó a Beverley con Bulls tras decir que eliminaría a Lakers

Chicago Bulls remontó una diferencia de 19 puntos, venció a Toronto Raptors por 109 a 105 puntos en el Torneo Play-In y Patrick Beverley y compañía jugarán contra Miami Heat el viernes 14 de abril para definir el último clasificado a los Playoffs por parte de la Conferencia Este. Por ahora, lo que le pasó a Pat Bev tras decir que quería eliminar a Los Angeles Lakers y LeBron James de los NBA Playoffs es que tiene una oportunidad más de estar en Postemporada. Pero... ¿Se cumplirá la ley de la vida sobre desear el mal ajeno? El misterio está por resolverse.