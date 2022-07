Previo a su trágico fallecimiento en enero del 2020, la leyenda Kobe Bryant fue consultado sobre qué jugador debería tener retirada su jersey en Los Angeles Lakers, colgando de la parte más alta del hoy Crypto.com Arena; sin dudarlo un instante, puso sobre la mesa el nombre del español Pau Gasol.

"No hay debate. Pau, cuando se retire, tendrá su camiseta en el Staples junto a la mía. Lo cierto es que no habría ganado esos campeonatos sin él. La ciudad de Los Ángeles no tendría esos dos títulos sin Pau", expresó Black Mamba. Pues bien, su voluntad se cumplirá.

Es que según manifestó el propio Gasol, en entrevista con la emisora RAC1 en su país natal, está en conversaciones con los ejecutivos de Lakers para que durante la próxima temporada de la National Basketball Association (NBA) se le rinda el merecido homenaje.

Lakers le cumplirá último deseo a Kobe Bryant



"La ceremonia podría ser ya la próxima temporada. He hablado con la franquicia y la familia Buss y estamos todos muy emocionados. Es díficil anticipar un momento así. Si llega, serán demasiadas emociones, me costará mucho controlarme. Me emociona mucho que se pueda hacer realidad", manifestó el ex pivot europeo.

Gasol se unirá a otras leyendas de Lakers que tienen su número retirado, como son el propio Kobe Bryant (8 y 24), Wilt Chamberlain (13), Elgin Baylor (22), Earvin Magic Johnson (32), Kareem Abdul-Jabbar (33), Shaquille O'Neal (34), Jerry West (44), Gail Goodrich (25) y Jamaal Wilkes (52).