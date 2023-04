Era un partido que les daba la oportunidad de clasificar a los Playoffs de la NBA 2023, así que nadie se lo quería perder. Los Angeles Lakers está de regreso en la Postemporada y decidieron presumir la presencia de Jordan en la victoria de LeBron James y compañía contra Minnesota Timberwolves.

Pero no todo es lo que parece. Los Lakers vencieron a Timberwolves en tiempo extra por 108 a 102 puntos y mientras que LeBron se despachaba con una actuación de 30 puntos y 10 rebotes en 45 minutos en cancha, se volvió a ratificar el éxito de la teoría de Jerry Buss: hace de un juego de la NBA todo un espectáculo deportivo.

Buss se convirtió en el dueño de Los Angeles Lakers desde 1979 y una de las mayores innovaciones que hizo fue tener un lugar preferencial para las estrellas y los personajes famosos del entretenimiento en el estadio Staples Center. Los partidos del equipo californiano empezaron a ganar notoriedad de una manera impensada.

Lakers presume la presencia de Jordan en un juego de LeBron en la NBA

La tradición de ver celebridades en los juegos de la NBA se ha mantenido con el tiempo y el partido entre Lakers y Minnesota Timberwolves del 11 de abril de 2023 no fue la excepción. Incluso, Jordan dijo presente en el estadio Crypto.com Arena, pero no de la forma en la que imaginas.

De un momento a otro, las cámaras de televisión lo enfocaron y anunciaron su presencia: Michael B. Jordan estaba en el partido de LeBron James y Los Angeles Lakers. Se trata del famoso actor de Estados Unidos que tiene el mismo nombre que la leyenda de Chicago Bulls y la NBA. En 2013 durante el Show de Jimmy Kimmel, Jordan confesó que el origen de su nombre no era por el exjugador, sino por cómo se llamaba su padre, Michael A. Jordan. Además, el actor sostuvo que “realmente no se dio cuenta de lo que me iba a hacer pasar los primeros 26 años de mi vida”.