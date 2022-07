Sin lugar a dudas, uno de los temas que mantiene en trabajo constante a los directivos de Los Angeles Lakers es definir si es que mantendrán, o no, al base Russell Westbrook, algo que preocupa de sobremanera a su nuevo entrenador Darvin Ham, que lo quiere para la próxima temporada de la National Basketball Association (NBA).

Y no han sido pocas las veces en las que el estratega ha salido a defender públicamente al jugador de 33 años, por más que las informaciones periodísticas apuntan a una eventual salida, en intercambio, hacia Brooklyn Nets, para propiciar la llegada de Kyrie Irving.

En esta ocasión, Ham conversó con la leyenda Vince Carter, en su podcast The VC Show, donde fue enfático en señalar que Westbrook no fue el único responsable de la pésima temporada anterior de los Lakers, donde no llegaron a NBA Playoffs, y que la crítica ha sido muy injusta con el base.

Entrenador de Lakers sale otra vez a defender a Westbrook



"Todos hemos tenido años en los que podríamos haberlo hecho mejor, haber tenido mejores actuaciones o las circunstancias simplemente no nos acompañaron. Creo que todos saben qué tipo de año pasaron los Lakers el curso pasado. Y no todo fue culpa de Russell Westbrook", partió señalando el técnico.

En esa línea, Darvin Ham agregó que "cuando vi los partidos que se perdió LeBron James en diferentes segmentos, agregue un conjunto diferente. Westbrook, James y Anthony Davis solo jugaron un total de 22 juegos juntos. Estás hablando de una temporada de 82 encuentros".

"Las diferentes energías causadas por las lesiones en los jugadores trastocan la rotación. Russ tiene que llevar una carga y tú mientras estás intentando firmar chicos de la G League, lidias con el COVID y las personas incluidas en el protocolo… Así que, en cierto sentido, que todo esto se acumule sobre Russ es un poco injusto", sentenció el entrenador oro y púrpura.