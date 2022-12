Una vez más Stephen Curry juega una temporada de la National Basketball Association (NBA) como si fuera el mejor base de la liga. Eso es porque la estrella de Golden State Warriors es eso y mucho más. La leyenda en actividad no baja su nivel incluso en su 14° año.

Al ganar su cuarto anillo con los Warriors en las últimas ocho temporadas, finalmente Steph recibió el último gran premio que se le ha escurrido de sus manos en las otras tres ocasiones. El MVP de las Finales de la NBA. Y ese nivel lo arrastro hasta la actualidad, donde domina con eficiencia increíble.

Es tal su nivel que rivaliza aquel que tuvo en la campaña de 2015-16, cuando ganó el que hasta ahora es el primer y único MVP unánime de temporada regular en la historia. Pero hay una gran diferencia por la que hoy no es el gran candidato a ganar ese galardón: El equipo.

Stephen Curry y Warriors: Iguales y diferentes

En 2015-16, Golden State tuvo el mejor récord de temporada regular en la historia con marca de 73-9. Esto contribuyó positivamente a que todos voten a Steph como MVP. Hoy, con 27 partidos disputados, ya tienen 13 derrotas (y 14 victorias). Apenas están novenos en la Conferencia Oeste, en puestos de Play-In.

Pero estrictamente en cuanto a lo que respecta a Curry, se ha superado a los 34 años. Con 30 puntos (30.1 en 2015-16), 6.6 rebotes (vs. 5.4) y 7 asistencias (vs. 6.7) por juego, la lista de candidatos al Jugador más Valioso sería liderada por el Chef de no ser por el mediorcre nivel que han mostrado los campeones.