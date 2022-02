Facundo Campazzo pasa por las horas más difíciles desde que llegó a la NBA porque, con la fecha límite de intercambios de la temporada 2021-22 (10 de febrero a las 15:00 ET 17:00 ARG) cada vez más cerca, no se sabe qué será de su futuro. En Denver Nuggets ya casi no juega.

Los dos últimos partidos de Campazzo en la NBA fueron el fiel reflejo que para el entrenador Michael Malone pasó a ser una de las últimas opciones del equipo. Facu juega los minutos ‘basura’ de los encuentros y los aficionados explotaron en las redes sociales.

Facundo Campazzo demostró con tan solo dos minutos en el juego Denver Nuggets vs Brooklyn Nets que no lo deberían intercambiar, pero contra New York Knicks no pudo hacer lo imposible y se fue sin puntos, rebotes, robos y asistencias, en 1:30 minutos de juego.

Nombres como Monte Morris, Will Barton, Bones Hyland, Bryn Forbes y Jamal Murray, cuando vuelva de la lesión, están por delante de Campazzo. Así que nada mejor que recurrir a los expertos de la NBA para saber qué pasará con el base argentino en la fecha límite de intercambios.

Los expertos NBA confirman si Nuggets quiere cambiar a Facu Campazzo

Jake Fischer, del portal Bleacher Report, informó que JaMychal Green y Facundo Campazzo son considerados como jugadores disponibles por parte de Denver Nuggets para realizar un intercambio antes de la fecha límite de cambios en la temporada NBA 2021-22.