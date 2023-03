Mucho se habla de Kyrie Irving en Dallas Mavericks, la nueva ficha de lujo de la organización al servicio de Luka Doncic y compañía en la National Basketball Association (NBA), quienes luchan por avanzar a los Playoffs de la presente temporada.

Sin embargo, algunos aficionados no están del todo contento por cómo está rindiendo el equipo, en especial desde que el ex jugador de Brooklyn Nets, pues los resultados no colocan en buena posición a la organización texana.

De hecho, el propio esloveno ha declarado que no se siente cómodo con la situación actual de los Mavs, e incluso, ha confesado que ya no se divierte como antes. Aunque, la culpa no es de Kyrie, y lo ha dejado claro. Ante ello, conoce los números de Irving como jugador de Dallas.

Kyrie Irving en cifras

En lo que va de temporada, Kyrie Irving ha registrado sobre las duela de la NBA una producción de 26.3 unidades por encuentro, 5.1 rebotes, 5.9 asistencias y 50/39/94%, como jugador de Dallas Mavericks y compañero estelar de Luka Doncic.

Además, el récord de victorias es derrotas es desfavorable (7-9), dejando a los texanos en la undécima casilla de la Conferencia Oeste, fuera de puestos de Playoffs directo, e incluso, de Play-In Tournament.