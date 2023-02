En el Juego de Estrellas 2023, LeBron James no pudo jugar la segunda mitad porque la NBA confirmó la lesión que sufrió. ¡Malas noticias para Los Angeles Lakers!

Dicho y hecho. Los Angeles Lakers está destinado a sufrir en la temporada 2022-23. Al mal rendimiento que los tiene en la posición 13 de 15 en la Conferencia Oeste hasta el descanso del Juego de Estrellas 2023, se sumó una nueva lesión de LeBron James. ¡La NBA confirmó lo que le pasó al ‘Rey’!

LeBron superó los 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar y se convirtió el 7 de febrero de 2023 en el máximo anotador de la historia, pero recayó en una lesión del tobillo izquierdo y se perdió tres juegos consecutivos. Por fortuna, en esta zona no fue la nueva lesión que sufrió James en el NBA All-Star Game 2023.

En la previa al Juego de Estrellas NBA 2023, LeBron James hizo la advertencia que no jugaría muchos minutos, ya que la prioridad era enfocarse en estar disponible para los 23 juegos restantes de Los Angeles Lakers en la temporada 2022-23. Sin embargo, al ‘Rey’ no le pidas que no deje todo por el espectáculo.

Luego de quitarle otro récord histórico a Kareem Abdul-Jabbar que ni el mismísimo Michael Jordan pudo conseguir en la NBA, LeBron intentó un tapón descomunal contra Pascal Siakam en el All-Star Game 2023, pero tuvo la mala fortuna que uno de los dedos de la mano derecha golpeó el aro. ¡Auch, qué dolor!



La NBA confirmó la lesión de LeBron en el Juego de Estrellas 2023

Tal fue la magnitud del impacto de la mano derecha de LeBron James contra uno de los aros del Juego de Estrellas 2023 que ‘El Rey’ no pudo regresar a la segunda mitad del encuentro disputado en el estadio Vivint Smart Home Arena, de Utah. La misma NBA confirmó la lesión que sufrió Bron y llegaron las malas noticias para Los Angeles Lakers.