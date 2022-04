Facundo Campazzo y Denver Nuggets buscarán triunfar en los NBA Playoffs 2022, pero esta noticia no trae optimismo al equipo.

La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) ha sido una montaña rusa de emociones para el argentino Facundo Campazzo. Sus altas y bajas en Denver Nuggets hacen que los Playoffs tengan un sabor agridulce para el base.

Luego de comenzar con muchos minutos como suplente, hace ya unos meses que Facu no tiene tiempo significativo dentro del terreno de juego. A pesar de eso, los Nuggets tienen a un candidato al MVP en Nikola Jokic, y se ilusionan con llegar lejos en la postemporada.

Terminarán sextos en la Conferencia Oeste y se deberán enfrentar a Golden State Warriors o Dallas Mavericks, que pelean el tercer lugar. Pero lamentablemente no tendrán a dos de sus principales figuras, ausentes en la mayor parte de la temporada.

Le duele a los Nuggets

Informa Shams Charania, de The Athletic, que el base estrella de Denver, Jamal Murray, y el alero Michael Porter Jr, no estarán en el último juego de la temporada este domingo vs Los Angeles Lakers. Además, hasta el momento, es poco probable que vuelvan para los Playoffs.

El periodista informó que Murray está cerca de volver en su proceso. Cabe destacar que no juega desde mediados de la campaña pasada por una lesión de ligamentos cruzados. A pesar de que ninguno de los dos ha sido descartado por completo, seguramente estén listos para la próxima temporada.