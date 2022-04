La noche de viernes, donde se cerraba oficialmente la primera ronda de los Playoffs de la National Basketball Association (NBA), cayó una noticia que encendió las alarmas tanto en Philadelphia 76ers como en su próximo rival, Miami Heat, y que tiene relación con su máxima figura, Joel Embiid.

El pivot camerunés, que en el cierre de la serie en casa de Toronto Raptors se despachó con 33 puntos, 10 rebotes, una asistencia, dos robos y tres bloqueos, sufrió un fuerte golpe en el último cuarto, tras un codazo no intencional propinado por Paskal Siakam.

Como el juego ya estaba definido, los 76ers se encargaron de atender a Embiid para evitar que el golpe tuviera consecuencias mayores. Lamentablemente para su suerte, recibieron el peor pronóstico posible de cara a semifinales de NBA Playoffs 2022, donde se medirán con el Heat.

La "nueva" lesión que saca a Joel Embiid de Playoffs



Tras el juego, el propio pivot reconocía en diálogo con NBA TV que "creo que me rompió la cara. Lo digo en serio. Creo que me rompió la cara, pero todo está bien, son los playoffs"; sin embargo, lo que no esperaba era que la franquicia lo declarara fuera de acción por tiempo indefinido.

Es que los 76ers informaron que Embiid sufrió una fractura orbital derecha y una conmoción cerebral leve, por lo que no verá acción hasta nuevo aviso en NBA Playoffs 2022, en una lesión que no es nueva en su carrera, pues la sufrió en la temporada 2017-18, que le hizo perderse 10 partidos, entre el cierre de fase regular y el inicio de Postemporada.