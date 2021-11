Golden State Warriors es el equipo sensación en el inicio de la temporada NBA 2021-22. De eso no hay dudas. Luego de 13 partidos acumulan una marca de 11 victorias y 2 derrotas, pero una tremenda racha que tenían se la cortó el equipo de Michael Jordan.

Desde el 17 de marzo de 2010, la historia de Charlotte Hornets cambió para siempre porque Jordan se convirtió en el dueño de un equipo que no llamaba mucho la atención en la NBA. Ahora, cada vez que Michael va a un juego de su franquicia da de qué hablar.

Michael Jordan se enojó en el juego Hornets vs. New York Knick por una jugada de Kelly Oubre Jr. y, aunque no se confirmó su presencia en el duelo contra Golden State Warriors, sí se debe sentir orgullo de la tremenda racha que Charlotte le quitó a los Dubs.

En esta ocasión, la ofensiva de los Warriors no respondió al terminar con 102 puntos, solo 14 unidades en el último cuarto, y 9 de 39 triples anotados. Aunque Stephen Curry terminó con un doble-doble de 24 puntos y 10 asistencias, la estrella de Golden State no pudo evitar que perdieran la racha invicta de victorias que tenían.

La tremenda racha que le cortó el equipo de Jordan a los Warriors en la NBA 2021-22

Hasta la derrota de Golden State Warriors por 102 a 106 puntos contra Charlotte Hornets, el equipo de Stephen Curry y compañía acumulaba 7 partidos consecutivos con victorias. Michael Jordan y su equipo hicieron de la suya y cortaron esta tremenda racha.