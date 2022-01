En menos de una semana, vivimos dos esperados regresos en la temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA), como el del base Kyrie Irving en Brooklyn Nets, tras no haber iniciado el certamen al no estar vacunado contra el Coronavirus, y del escolta Klay Thompson a Golden State Warriors, después de dos años batallando contra lesiones.

Mientras el Uncle Drew jugó 32 minutos, anotando 22 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias en la victoria a Indiana Pacers; el Splash Brother vio acción durante 20 minutos en el triunfo ante Cleveland Cavaliers, donde convirtió 17 puntos, tres rebotes, una asistencia y un bloqueo.

Sin embargo, cuando nos vamos acercando a la mitad de la temporada regular, hay algunas de las figuras más reconocidas en la NBA que todavía no hacen su estreno, ya sea por lesiones de diversa consideración o por decisiones personales y de los equipos dueños de sus pases, que repasamos en Bolavip a la espera de su vuelta a la duela.

Los cinco regresos más esperados en NBA 2022



5.- John Wall

Es el segundo jugador mejor pagado en toda la liga, con un salario actual de $47.3 millones de dólares, y al que le resta todavía un año de contrato con Houston Rockets, que no lo tiene en sus planes; el tema es que su alto costo perjudica la opción de verlo de regreso en las canchas.

Apenas ha podido disputar 85 partidos en dos temporadas con New Orleans Pelicans, previo al actual certamen se operó por una fractura en el pie derecho, del cual no ha podido recuperarse. No juega desde el 4 de mayo de 2021 y no tiene una fecha clara para su regreso.

Fue en abril del año pasado, ante Golden State Warriors que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y se espera que para la próxima Semana Santa pueda hacer su regreso en sociedad con Denver Nuggets, para que vuelva a jugar con Nikola Jokic y Facundo Campazzo.

Fue en el histórico paso de Los Angeles Clippers a la Final de la Conferencia Oeste donde se fracturó el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha; pese a la magnitud de la lesión, en la franquicia se esperan para tenerlo de vuelta en el cierre de la temporada regular. ¡Vaya que lo extrañan!

Es, tras lo de Irving y Thompson, el regreso que más esperan los fanáticos en la NBA. Protagonista de la telenovela más polémica del actual certamen, y es que la realidad indica que el australiano no quiere volver a jugar con Philadelphia 76ers, mas el equipo quiere un importante botín para intercambiarlo. Todavía no hay para cuándo termine este caso.