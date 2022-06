Una pregunta a la que todos los fans del baloncesto tienen una respuesta, aunque no siempre sea la misma. Kyrie Irving reveló su GOAT de la National Basketball Association (NBA). Es decir, respondió a la duda de quién es el mejor jugador de todos los tiempos en la liga.

Generalmente, para la mayoría esa respuesta no sale de entre Michael Jordan y LeBron James. Pero para el base de Brooklyn Nets, es otro. Irving reveló su elegido para este título mientras realizaba un stream de él jugando videojuegos. La respuesta no sorprende.

Kyrie ha sabido ser un "rival" de los medios convencionales por un tiempo. No siempre da respuestas genuinas o valiosas. Pero cuando se trata de sus streams, la estrella de la liga ha hablado sobre baloncesto abiertamente y discute muchos tópicos variados.

Por eso, hablando de Golden State Warriors y las Finales de la NBA, su atención cambió rápidamente al tema GOAT, y reveló que para él, su ídolo Kobe Bryant es el mejor de la historia, pero que eso no es un golpe para otros jugadores; simplemente es su opinión.

Kyrie Irving sobre Kobe Bryant

"Cuando digo (Kobe Bryant) el mejor en jugar este deporte, no quiere decir que esté pegándole a otros, ¿bueno?. Mierda, déjenme terminar la historia. El mejor en jugar este deporte para mí. No me importa de qué hablen, no me importan las estadísticas", dijo en su transmisión.