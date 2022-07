En un digno ejemplo de la tenacidad latinoamericana, Juan Toscano-Anderson pasó de no ser elegido en el Draft a jugar en dos años con Stephen Curry y LeBron James. ¡Y no solo eso! Tras salir campeón con Golden State Warriors en la NBA 2022 jugará con Los Angeles Lakers.

Toscano-Anderson ya se dio el lujo de visitar las instalaciones de los Lakers y conocer con qué número jugará en la temporada NBA 2022-23. Juan tuvo la primera atención a los medios de comunicaciones y le envió un mensaje a la hinchada del equipo de Los Angeles.

“Hola Laker fan soy Juan Toscano, estoy aquí en Los Angeles, estoy muy emocionado por ser parte del equipo y los veo pronto en el estadio Crypto.com Arena”, fueron las palabras del jugador con ascendencia mexicana para la afición de los Lakers.

Juan Toscano-Anderson le concedió una entrevista al canal Spectrum SportsNet a través de Mike Bresnahan y cuando le preguntaron sobre las sensaciones de pasar de jugar con Stephen Curry a ser compañero de LeBron James en Los Angeles Lakers, el basquetbolista mexicano reveló quién es el mejor jugador en la historia de la NBA según su opinión.

El mejor jugador en la historia de la NBA para Juan Toscano-Anderson

“Realmente aprecio poder jugar con Steph, no todos los días puedes estar cerca de la grandeza en cualquier faceta. La gente no puede hacer eso todos los días y lo aprecié. Ahora tengo la oportunidad de jugar con, en mi opinión, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Todavía no sé cómo se sentirá. Sé que será increíble, sé que será muy motivador y edificante. Y va a ser un gran desafío, por supuesto”, afirmó Juan Toscano-Anderson para revelar que, según él, LeBron James es el GOAT de la NBA.