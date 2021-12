Cuando se trata de hablar del mejor baloncesto del mundo Emanuel Manu Ginóbili es una palabra autorizada. Ser considerado como uno de los mejores Sexto Hombre en la historia de la NBA le dan bagaje más que suficiente para analizar la actualidad de la liga.

Manu Ginóbili tuvo por 16 temporadas a los aficionados argentinos pegados a la TV para ver los partidos de San Antonio Spurs. ¡Y no los decepcionó! El exbasquetbolista argentino ganó cuatro títulos NBA (2003, 2005, 2007 y 2014) y promedió por juego 13.3 puntos, 3.5 rebotes y 3.8 asistencias.

En un video publicado por las redes sociales de NBA Latam, Manu habló de la actualidad de la liga y, a pesar que siempre ha tenido una palabra de elogio para Facundo Campazzo, no lo incluyó entre sus dos jugadores preferidos para ver en el mejor baloncesto del mundo.

¿Y entonces a quién escogió Manu Ginóbili? La leyenda argentina se rindió ante el máximo anotador de triples en la historia de la NBA y frente a uno de los grandes candidatos a ganar el premio al Jugador Más Valioso. Golden State Warriors y Brooklyn Nets, los equipos privilegiados de tener a estos dos jugadores estelares.

Los 2 jugadores que más le gusta ver a Manu Ginóbili en la NBA: No eligió a Campazzo

“Kevin Durant y Stephen Curry son los dos jugadores que me gusta más ver. Ja Morant es muy interesante también. Devin Booker, Donovan Mitchell, pero Curry y Durant son dos tipos jugadores que no existían antes, que no se imaginaban que podían existir con un bagaje de talento y recurso que no se creía posible, no existían. Es difícil creer la facilidad que tienen para hacer cosas que no podían hacer”, afirmó Manu Ginóbili.

+ Ver video desde 8:03.