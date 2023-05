En la derrota de Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors en NBA Playoffs 2023, Anthony Davis tuvo que salir en silla de ruedas y la reacción de Shaquille O’Neal se hizo viral. ¡No se contuvo!

No se contuvo: La reacción de Shaquille O’Neal al saber que Anthony Davis salió en silla de ruedas

Los Angeles Lakers dejó pasar la oportunidad de eliminar al actual campeón de la NBA en el Juego 5 de las semifinales de los Playoffs 2023, pero lo más preocupante no fue la derrota contra Golden State Warriors. Anthony Davis salió en silla de ruedas, no pudo terminar el partido y generó una reacción viral por parte de Shaquille O’Neal.

¿Qué pasó? Bolavip te lo cuenta. Cuando el reloj del último cuarto marcaba que quedaban siete minutos y 43 segundos para el final, Kevon Looney le pegó un codazo en la cara a Davis sin intención y al intentar formar un cerco reboteador. No parecía tan grave y por eso quizás se dio la reacción de la leyenda de los Lakers. Sin embargo, AD quedó tan mareado que tuvo que recibir ayuda para llegar al vestuario del equipo de Los Ángeles.

Según informó Chris Haynes, reportero del canal TNT, Anthony Davis fue sacado en sillas de ruedas porque no pudo llegar por sus propios medios al vestuario de Los Angeles Lakers. Mientras todo esto pasaba, Golden State Warriors se quedó con la victoria 121 a 106 puntos y Shaquille O’Neal estaba a punto de hacerse viral con un video que superó 3 millones de reproducciones en Twitter.

El primer diagnóstico de los Lakers sobre la lesión de Davis es que evitó una conmoción cerebral y, según publicó Dave McMenamin de ESPN, una fuente cercana al compañero estelar de LeBron James le dijo que no ve un escenario en el que ‘La Ceja’ no diga presente en el Juego 6 contra los Warriors del próximo viernes 12 de mayo a las 22:00 ET. ¿Por eso la reacción de Shaq O’Neal?

La reacción de O’Neal al saber que Anthony Davis salió en silla de ruedas

En el programa Inside (Adentro) de la NBA en TNT, del 10 de mayo de 2023, se comentó que Anthony Davis tuvo que salir en silla de ruedas en el Juego 5 entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors. En ese momento, Shaquille O’Neal y Charles Barkley no se pudieron contener y hasta les salieron un par de lágrimas de la risa al no creer que el golpe a AD hubiera sido tan grave.