No era la noche de Golden State Warriors. Cuando la historia y las estadísticas estaban a favor del actual campeón de la NBA, Sacramento Kings se impuso en el Juego 2 del 17 de abril de 2023 para ocasionarle una derrota a Stephen Curry que nunca le había pasado en la historia de los Playoffs. ¿Remontan la serie?

Era una noche en la que poco le salía bien a los Warriors, ya que en los primeros siete minutos de juego tuvieron el mismo número de perdidas. Terminaron con 20 en total. Los Kings le hicieron pagar los errores a Curry y compañía para llegar a tener una ventaja máxima de 14 puntos en la histórica derrota de Golden State.

A pesar que tres jugadores de Golden State Warriors, Stephen Curry, Klay Thompson y Andrew Wiggins, tuvieron más de 20 puntos, el funcionamiento de Sacramento Kings y los problemas defensivos de los Dubs terminaron en la derrota del equipo de San Francisco por 106 a 114 puntos.

Nunca le había pasado a Curry: La histórica derrota de Warriors vs. Kings

No fue una derrota más de Golden State Warriors en los NBA Playoffs 2023. Los Dubs no solo llegan al Juego 3 del próximo jueves 20 de abril a las 22:00 ET con la necesidad de ganar para no quedar a una derrota de ser eliminados en la primera ronda de la Postemporada. Stephen Curry nunca había sufrido una derrota así en las nueve ocasiones que ha jugado en los Playoffs.

Hasta la segunda caída de los Warriors contra Kings en los Playoffs de la NBA 2023, Curry nunca se había puesto 0 - 2 abajo en una serie de Postemporada y conservaba una marca de 28 series ganadas y ninguna perdida. No solo el invicto de ‘El Chef’ cayó, ya que desde que Steve Kerr es el entrenador de Golden State en 2014 no habían estado con cero victorias y dos derrotas en los Playoffs. La última vez que le sucedió al equipo de San Francisco fue en la caída contra Utah Jazz en cinco juegos en la semifinales de conferencia 2007.