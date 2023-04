De un momento a otro la tensión en la banca de Minnesota Timberwolves subió de tal forma que Rudy Gobert le dio un golpe a su compañero Kyle Anderson durante la victoria contra New Orleans Pelicans en la última jornada de la temporada regular. Ya se tomó una decisión sobre la estrella de los Wolves para el partido contra LeBron James y Los Angeles Lakers del Torneo Play-In de la NBA 2023.

Pero... ¿Qué fue lo que pasó? Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, sostuvo que, mientras que Anderson le dijo a Gobert: “Oye, ¿por qué no bloqueas algunos tiros?”, Rudy le respondió con un “¿por qué no tomas un rebote?”. Ahí estalló todo y llegó el golpe antes del juego vs. LeBron y Lakers.

La primera decisión que Minnesota Timberwolves tomó con Rudy Gobert fue enviarlo a casa y no permitirle que terminara el juego contra New Orleans Pelicans. Ahora, la pregunta del millón era qué iba a ser el equipo con el tres veces All-Star de cara al partido frente a Los Angeles Lakers del martes 11 de abril de 2023 a las 22:00 ET. El que gane clasifica a los Playoffs como el séptimo sembrado de la Conferencia Oeste y jugará contra Memphis Grizzlies.

A pesar de que Timberwolves no podrá contar con un jugador estelar como lo es Jaden McDaniels para marcar a LeBron James porque se fracturó la mano derecha, la decisión de Minnesota con Gobert para el partido contra los Lakers fue radical. En el caso que que los Wolves pierdan, esperarán el ganador del duelo Pelicans vs. Oklahoma City Thunder para definir el último clasificado a los Playoffs de la Conferencia Oeste. Esta franquicia jugará contra Denver Nuggets en primera ronda.

La decisión final de Wolves con Gobert para el partido vs. Lakers del Play-In

Rudy Gobert se disculpó con un mensaje en Twitter en el que afirmó que “las emociones sacaron lo mejor de mí hoy (9 de abril de 2023). No debí haber reaccionado de la forma en que lo hice sin importar lo que se dijera. Quiero disculparme con los fanáticos, la organización y particularmente con Kyle (Anderson), quien es alguien a quien realmente amo y respeto como compañero de equipo”. Sin embargo, Minnesota Timberwolves hizo oficial la decisión con el All-Star para el partido contra Los Angeles Lakers de LeBron James y compañía.