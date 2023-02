Se reveló que Los Angeles Lakers emitió una oferta a Brooklyn Nets para hacerse con los servicios de Kyrie Irving. Sin embargo, al parecer no fue suficiente para convencer a los neoyorquinos.

La afición de Los Angeles Lakers se emocionó al saber que Kyrie Irving estaba disponible para llegar al equipo. Sin embargo, Dallas Mavericks no lo pensó dos veces y se quedó con el talento del jugador.

La ilusión de ver a LeBron James y al camiseta 11, juntos nuevamente, no duró mucho. Sin embargo, no se puede decir que el quinteto californiano no intentó hacerse con los servicios de Irving.

Según reporta Chris Haynes, insider de la NBA para TNT y Bleacher Report, Los Angeles Lakers extendieron una oferta hacia la gerencia de Brooklyn Nets con la intención de quedarse con Kyrie.

La oferta rechazada de Brooklyn Nets

"Fuentes: Brooklyn Nets recibió una propuesta de Los Angeles Lakers que incluía las dos selecciones de primera ronda del NBA Draft (2027 y 2029)", asegura Haynes por medio de su cuenta oficial en Twitter.

Sin embargo, el insider no menciona a Russell Westbrook, algo extraño, pues seguramente los Nets no dejarían ir a Kyrie Iving a cambio de dos selecciones del Draft solamente. Al menos uno o dos jugadores debían estar involucrados.