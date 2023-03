Descubre en esta nota por qué Anthony Davis no podrá jugar hoy en Los Angeles Lakers ante Houston Rockets por la NBA.

¿Por qué no juega Anthony Davis hoy en Los Angeles Lakers vs Houston Rockets por la NBA?

Los Angeles Lakers enfrentarán a Houston Rockets por la NBA en el Toyota Center, HOY, miércoles 15 de marzo. Para este duelo, el conjunto angelino no tendrá disponible a Anthony Davis, uno de sus mejores jugadores.

"AD" es el pívot titular del equipo, y de los más destacados no solo de los Lakers, sino de toda la NBA. Pero hoy no podrá sumar minutos, y será una baja sensible para el conjunto entrenado por Darvin Ham.

Anthony Davis no juega hoy en Los Angeles Lakers ante Houston Rockets por un un dolor en el pie. Esta decisión fue tomada por precaución, para no arriesgar a una de las estrellas del equipo, sabiendo que se acerca el final de la temporada regular.