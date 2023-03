D'Angelo Russell no podrá jugar hoy en Los Angeles Lakers ante su ex equipo, Minnesota Timberwolves, por la NBA.

¿Por qué no juega D'Angelo Russell hoy en Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves?

Los Angeles Lakers enfrentarán a Minnesota Timberwolves en el Crypto.com Arena por la NBA, HOY, viernes 3 de marzo. Para los angelinos no estará disponible D'Angelo Russell, el base titular del equipo.

"DLo" no podrá jugar hoy, por lo que se perderá el duelo ante su ex equipo. Desde su llegada a los Lakers se acopló muy bien a la franquicia, pero no estará disponible para el duelo ante los Wolves.

¿Por qué no juega D'Angelo Russell hoy en Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves?

D'Angelo Russell no juega hoy en Los Angeles Lakers ante Minnesota Timberwolves porque se encuentra lesionado. El base todavía no se recuperó del esguince en el tobillo derecho que sufió, y está descartado para el cruce de hoy.