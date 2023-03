¿Por qué no juega Kyle Lowry hoy en Miami Heat vs Atlanta Hawks por la NBA?

Miami Heat se medirá ante Atlanta Hawks por la NBA en el Miami-Dade Arena, HOY, sábado 4 de marzo. Para el conjunto local, no podrá jugar Kyle Lowry, quién será baja.

El base en la temporada regular, hasta el momento, promedia 12 puntos, 4.3 rebotes y 5.3 asistencia por partido. Pero en esta ocasión, tampoco podrá jugar y a continuación te contamos el motivo.

Kyle Lowry no juega hoy en Miami Heat ante Atlanta Hawks debido a un dolor en su rodilla izquierda. El ex Toronto Raptors no estará disponible, y se espera que recién pueda volver a las canchas el 6 de marzo.