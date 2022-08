Los equipos se preparan para una nueva temporada de la National Basketball Association (NBA), en donde intentarán destronar a unos Golden State Warriors que llegan muy en alza. Los Angeles Lakers y LeBron James, buscan mejorar la plantilla para conseguir este objetivo.

El año pasado en la liga no fue bueno para ellos. Russell Westbrook como refuerzo de lujo no funcionó, y se quede o no, Anthony Davis y LeBron son los principales jugadores en los que deberá depender el entrenador recién adquirido, Darvin Ham.

Mientras muchos nombres pasan, hay uno de ellos que, al parecer, estuvo a punto de llegar el verano pasado, y también fue discutido durante este mercado de pases. Westbrook es quien se utilizó como carta de cambio esta vez, pero las dos veces fue en un intercambio a tres vías.

Lakers a punto de conseguir a Cam Reddish

Cam Reddish, quien hoy se encuentra en New York Knicks, estuvo cerca de llegar a los Lakers en dos ocasiones. Primero, en un traspaso a tres vías entre las dos franquicias mencionadas, y los Toronto Raptors.

Luego, se reveló que casi se completa un acuerdo entre Utah Jazz, los angelinos y los Knicks. En ese, nuevamente el equipo consultó por el estado del joven escolta. Será un nombre a tener en cuenta mientras LeBron y compañía sigan en el mercado.