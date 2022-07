No es una novedad, pero cada vez son más fuertes los rumores sobre la posibilidad de un intercambio del base Kyrie Irving, desde Brooklyn Nets hacia Los Angeles Lakers, por Russell Westbrook, quien hizo uso de su opción de jugador por $47 millones de dólares para la próxima temporada de la National Basketball Association (NBA).

Un traspaso que económicamente ayudaría a la franquicia oro y púrpura a salir del pago de un sueldo altísimo, para tener un poco más de espacio salarial, y así contratar nuevos refuerzos para un certamen donde se verán obligados a superar lo hecho en el último torneo.

Sin embargo, el entrenador de los Lakers, Darvin Ham, fue muy claro en señalar, durante una entrevista con el insider Marc J. Spears, para el sitio Andscape, que no tiene entre sus planes que Westbrook se vaya del equipo. Es más, ya tiene pensado dónde lo utilizará para NBA 2022-23.

Westbrook recibe inesperado apoyo desde Lakers



"He estado en contacto con él. Cenas, mensajes, charlas. Amo A Russell Westbrook. Su mentalidad. Pero siendo yo, tengo un plan muy concreto sobre cómo le vamos a utilizar. Me he sentado con él y se lo he mostrado. No vamos a despojarle de su energía, solo a redirigirla", aseguró el estratega.

El problema para Ham es que la decisión de la permanencia, o no, de Westbrook en los Lakers la tomará de manera (casi) exclusiva su gerente general, Rob Pelinka, quien buscará darle una compañía de lujo a LeBron James y Anthony Davis, para recuperar el tiempo perdido en NBA.