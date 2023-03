Un excampeón de la NBA no fue contratado por Los Angeles Lakers, pero presiona para que LeBron James juegue con Kyrie Irving.

Salió campeón de la NBA y Lakers no lo firmó, pero presiona para que LeBron James juegue con Kyrie Irving

Todos los caminos conducen a que... ¿Por fin se dará? Los Angeles Lakers no pudo firmar a Kyrie Irving en medio de la temporada NBA 2022-23 y LeBron James manifestó frustración al no poder volver a jugar con su excompañero. Sin embargo, un excampeón está presionando para que esto suceda.

Según Brian Windhorst, de ESPN, “la historia de Kyrie para los Lakers no ha terminado. Pueden firmarlo este verano”. Y cómo no, si desde que Irving llegó a Dallas Mavericks no se han visto buenos resultados y salieron de las posiciones del uno al seis que dan clasificación directa a los Playoffs de la NBA 2023. LeBron se podría ilusionar.

En el caso que Kyrie Irving no firme un nuevo contrato con Dallas Mavericks y se convierta en agente libre, LeBron James podría presionar a Los Angeles Lakers para que el equipo cambie la postura de no ir por el base estrella. La decisión habría sido mantener el actual roster para la próxima temporada NBA.

Los Lakers tienen un lugar vacante en el roster de cara a la recta final de la temporada 2022-23 y decidieron probar a Tony Bradley y Tristan Thompson, pero al final de cuentas, por ahora, no firmaron a ninguno de estos hombres grandes. Aun así, el excompañero de LeBron, que supo salir campeón de la NBA con Cleveland Cavaliers en 2016, quiere ver a James jugando con Irving. ¡Y hay presión al respecto!

Tristan Thompson fue el invitado al Show de Draymond Green, el podcast de la estrella de Golden State Warriors, y cuando hablaron sobre volver a ver a LeBron James jugando con Kyrie Irving en la NBA, el excampeón, a quien Los Angeles Lakers no firmó, reveló que está ejerciendo presión para que esto pase.