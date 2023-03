Golden State Warriors cometió un gran error que terminó en la derrota vs. Minnesota Timberwolves de la NBA 2023. ¡Stephen Curry lo explicó todo!

Una vez más, Golden State Warriors demostró que está destinado a definir su clasificación a los Playoffs hasta los últimos partidos de la temporada NBA 2022-23. Cuando estaban a pocos segundos de ganarle a Minnesota Timberwolves, un gran error les hizo perder el partido. ¡Stephen Curry lo explicó todo!

Era una noche especial en el estadio Chase Center. Gary Payton II regresó a los Warriors luego de un polémico intercambio con Portland Trail Blazers y aunque se llevó una ovación, la hinchada de Golden State no pudo festejar al final del partido contra Timberwolves.

Tal fue la autocrítica al interior de Golden State Warriors tras la derrota contra Minnesota Timberwolves por 96 a 99 puntos, del 27 de marzo de 2023, que Steve Kerr afirmó en conferencia de prensa que “simplemente no ejecutamos en la recta final. No merecíamos ganar. Nos superaron, hicieron las jugadas en la recta final que necesitaban hacer y nosotros no. Así de simple".

Los Warriors lideraban el marcador 96 a 95 puntos a 18.7 segundos del final del partido y empezó el comienzo del caos. Curry quería consumir la mayor cantidad de segundos posibles, penetró en la pintura y le pasó el balón atrás a Draymond Green. El ala-pívot intentó un pase lateral, pero Kyle Anderson apareció con el robo, y el gran error de Golden State estaba por tener el peor final posible.

Curry explicó el gran error de Warriors en la derrota contra Timberwolves

Karl-Anthony Towns apareció con un triple en el clutch luego de la perdida de balón de Draymond Green y el gran error de Golden State Warriors para lograr los tres puntos que les costaría la victoria a los Dubs. Nadie mejor que Stephen Curry para explicar lo sucedido en conferencia de prensa.