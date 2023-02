Este sábado se vivió uno de los partidos más locos de la temporada en la National Basketball Association (NBA). con una polémica jugada clave, Boston Celtics venció a Los Angeles Lakers con un LeBron James que terminó furioso.

El Rey pudo ganar el encuentro con una bandeja en los últimos segundos de tiempo regular, pero Jayson Tatum le cometió una evidente falta que los árbitros no cobraron. Ahí, LeBron terminó de rodillas con una reacción pocas veces vista en él.

Luego del encuentro, tanto James como Anthony Davis criticaron a los jueces, al igual que el entrenador Darvin Ham o el base alemán Dennis Schröder. Sin embargo, ya era demasiado tarde y el juego terminó en derrota angelina en tiempo extra.

Para aumentar la frustración de los Lakers, la NBA y los jueces admitieron su error y pidieron sus disculpas. Pero la jugada quedó y al parecer, de acuerdo a lo que dijo Patrick Beverley, esa forma de reaccionar de LeBron pudo haber sido peor…

LeBron pudo reaccionar peor

“Le dije (a LeBron) en el vestuario: ’Llevo cerca de ti 13, 14 años. Nunca te he visto reaccionar así’. Me dijo: ’Pat, no te voy a mentir, casi me vuelvo loco’”, explicó el base en The Pat Bev Podcast with Rone.