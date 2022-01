¿Steve Kerr ya no confía? Stephen Curry confiesa que no era la primera opción en el tiro ganador de Warriors

Uno de los grandes argumentos que utilizaban los contradictores de Stephen Curry para quitarle importancia a su legado era el hecho que en 13 temporadas que lleva en la NBA no había encestado un tiro ganador de partido sobre la chicharra con Golden State Warriors. ¡Bang! ‘El Chef’ lo consiguió por primera vez.

Golden State Warriors pasa por una baja en el nivel que los llevó a ser el equipo con la mejor marca en toda la NBA durante la temporada 2021-22 y, luego de una inesperada derrota contra Indiana Pacers, tuvieron que sufrir para vencer a Houston Rockets.

Todo parecía indicar que el juego Warriors vs. Rockets del viernes 21 de enero de 2022 se iría a tiempo extra al estar empatado a 103 puntos con 5.1 segundos en el reloj de juego del último cuarto, pero apareció la cita con la historia para Stephen Curry y con su primer tiro ganador sobre la chicharra le dio la victoria a Golden State por 105 a 103.

“Me refiero a que es una jugada que elaboramos para tratar de mantenerla un poco más simple que contra Indiana Pacers, en la que tuvimos mucha acción, muchas pantallas y mucho tráfico”, contó Stephen Curry para luego confesar que no era la primera opción para el tiro ganador según el diseño de jugada que planeó el entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr.

“Era una especie de opción principal, pero no la primera opción si eso tiene sentido. Um, no esta noche, donde obviamente no me moví hasta que fui a buscar la pelota y tratamos de crear algunas distracciones que, con suerte, ya sabes, me llevarán al espacio y luego, a partir de ahí, solo mantendré la calma sabiendo que tienes cinco segundos para tirar. Solo estaba tratando de obtener buen suerte y vivir con eso y afortunadamente lo hice”, confesó Stephen Curry.