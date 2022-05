Con la victoria de Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks en el Juego 3 de Finales de Conferencia, Stephen Curry se unió a Michael Jordan y LeBron James con un récord único en la historia de NBA Playoffs.

Todo le salió a pedir de boca a Golden State Warriors. Los Dubs enfrentaron a Dallas Mavericks en el Juego 3 de las Finales de la Conferencia Oeste y los aficionados asistentes al estadio American Airlines Arena presenciaron el show de Stephen Curry y compañía en NBA Playoffs 2022.

Luka Doncic trajo la ilusión para los aficionados de Mavericks con un triplazo contra la chicharra del primer cuarto que celebró a lo Curry. Dallas quedaba a tres puntos de los Warriors y la primera victoria en esta serie de NBA Playoffs 2022 se veía posible, pero... Curry tenía otros planes en mente.

El funcionamiento colectivo volvió aparecer en Golden State Warriors y cinco jugadores, Stephen Curry (31), Draymond Green (10), Klay Thompson (19), Andrew Wiggins (27) y Jordan Poole (10), fueron la clave para vencer 109 a 100 a Dallas Mavericks en el Juego 3 de las Finales de la Conferencia Oeste.

La buena nueva que Warriors podría volver a las Finales de la NBA con un triunfo en el Juego 4 vs. Mavericks (martes 24 de mayo a las 21:00 ET) no fue la única noticia que recibió Curry tras registrar otro partido de Playoffs 2022 con 30 puntos o más a los 34 años de edad.

Curry se une a Jordan y LeBron con un récord único en la historia de los NBA Playoffs

Stephen Curry registró el séptimo juego con al menos 30 puntos en la edición 2022 de los Playoffs y, de esta manera, se unió a LeBron James y Michael Jordan como los únicos jugadores en la historia de la NBA en registrar esa cantidad (7) de partidos con 30 unidades o más en una misma Postemporada a los 34 años.