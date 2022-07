Cuando pocos creían en ellos, la experiencia de jugar cinco Finales NBA y ganar tres campeonatos en la era moderna se impuso al talento de Boston Celtics. Golden State Warriors volvió a la cima del mejor baloncesto del mundo, en la dinastía de Stephen Curry llegaron al cuarto campeonato y Klay Thompson tiene algo por decir.

Thompson se perdió dos temporadas consecutivas por lesión tras la rotura de los ligamentos de la rodilla izquierda y el tendón de Aquiles derecho. En ese periodo de tiempo, los Warriors terminaron con el peor registro (15 victorias y 50 derrotas) de toda la NBA en la temporada 2019-20 y quedaron eliminados en el Play-In de 2021 a manos de Los Angeles Lakers y Memphis Grizzlies.

Más allá de los jugadores, entrenadores y directivos de Golden State Warriors, muy pocos creían que fueran contendientes al título de la NBA 2022. Incluso, analistas como Nick Wright y Colin Cowherd, de Fox Sports, se animaron a decir que no volverían a unas Finales NBA y que Stephen Curry debería buscar un intercambio para salir de los Dubs.

A pesar que a Klay Thompson le costó en su regreso a la NBA, era más que lógico porque volvió después de 941 días sin jugar, el escolta tuvo un juego de 30 puntos en las semifinales de Playoffs 2022 y terminó con un promedio por juego de 17 unidades en las Finales. Hoy, con los Warriors de regreso a la cima de la liga, el compañero de Curry tiene un mensaje fuerte y claro para los enemigos de los Dubs.

El mensaje de Klay Thompson contra los enemigos de Golden State Warriors

“Cualquiera que se denomine experto analista de televisión en su respectivo deporte (…) No puedes confiar en ellos, no puedes confiar en su opinión, no puedes confiar en su nivel de expertos porque ellos dijeron que estábamos muertos en el agua. ¿Y qué hicimos? Ganamos el campeonato. Entonces, ¿cómo se siente? Sé que les duele, le duele mal”, dijo Klay Thompson en un en vivo desde su cuenta de Instagram.

La reacción de Curry al mensaje de Thompson contra los enemigos de Warriors

¡No hubo ninguna duda! Cuando Stephen Curry vio el mensaje de Klay Thompson contra los enemigos de Golden State Warriors reaccionó en Twitter con una muestra de apoyo que tendrá miles de ‘Me Gusta’. “¡¡¡Jajajajajajaja ese es mi amigo!!!”, escribió ‘El Chef’.